Los jugadores de Call of Duty Warzone en consola respiran tranquilos: el creador de hacks indetectables anuncia su cese de actividad

La pasada semana nos dejaba con un anuncio realmente preocupante, sobre todo para los jugadores de consolas que disfrutan del battle royale de Activision, Call of Duty Warzone. Esto se debía a que un creador de hacks confirmaba que estaba desarrollando un ambicioso proyecto cuyos hacks son capaces de afectar a las partidas del battle royale en consolas sin ser detectado. ¿El motivo de ello? Contar con una IA capaz de aprender y camuflarse a la perfección.

La existencia de este hack era motivo de que la comunidad mostrase una gran preocupación, sobre todo por el hecho de que no solo ayudaría a automatizar el apuntado y disparo, sino por el hecho de que sería casi imposible demostrar que un jugador hace trampas. Por ello, tras ser descubierta la existencia de estos hacks por parte del Departamento de Política Anti-Cheat, Activision no perdió el tiempo y al tiempo que investigaba, no dudaba en tomar acciones contra los vídeos de YouTube para eliminar todos los vídeos en los que se anunciasen estos hacks.

Además de esto, la actuación y rápida reacción de Activision logró provocar que este mismo 13 de julio el creador de los hacks anunciase el cese total de su actividad. De hecho, anunciaba que dejaba de crear y dar acceso al software, afirmando que su intención nunca fue la de hacer algo ilegal, a pesar de que afirma que todo lo hecho se hizo con un “pronto”, sin entrar en más detalles.

Si bien supuestamente los hacks tenían otros grandes beneficios, el impacto negativo de los hacks ha supuesto el cese total. Una noticia que desde el departamento de Política Anti-Cheat han aplaudido, a pesar de que recuerdan que la guerra no se ha acabado, sino que únicamente se trata de una pequeña victoria dentro de una guerra abierta. Después de todo, los hacks para hacer trampas dentro del battle royale parecen nacer en una fuente inagotable, siendo cada vez mayor el número de casos detectados.

Por supuesto, esta es una muestra más de que Activision no está dispuesta a dejar que los hacks estropeen la experiencia que con tanto mimo están desarrollando. Quieren ofrecer una experiencia limpia a sus jugadores y garantizar que la obra siga siendo tal y como propusieron en un principio, garantía siempre de las mejores sensaciones y propuestas.