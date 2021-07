Jugar a FIFA 22 en PS5 te costará el doble que en PS4 y no es broma

La espera por tener nuevas noticias sobre FIFA 22 se ha hecho muy larga, pero sin duda ha merecido la pena puesto que la compañía nos ha sorprendido con un tráiler repleto de detalles y que garantiza una mejora gráfica y jugable sorprendente. Sin embargo, eso no ha impedido que la polémica se haya abierto espacio ante las últimas características que han compartido desde el estudio.

FIFA 22 confirmaba sus ediciones e incluso carátulas para cada una de ellas. Sin embargo, esto nos daba a conocer que habría una versión centrada únicamente en la actual generación, pero también en la nueva generación. Sin embargo, estas tienen una gran diferencia y es que viene relacionada con el precio.

Quienes poseen la versión de PlayStation 4 y Xbox One no podrán optar a una actualización gratuita de su juego, sino que tendrían que pagar para realizar esta. A no ser que opten por la versión Ultimate, la cual da acceso tanto al juego en actual generación como en la nueva. El problema viene relacionado con el precio, el cual tiene marcados los 99,99 € con descuento del 10% en EA Play.

FIFA 22 | EA Sports

Este movimiento ha disgustado enormemente a la comunidad de jugadores, quienes no han dudado en quejarse públicamente en las redes sociales. Después de todo, se trata de una política completamente diferente a la marcada el año pasado. Una idea que simplemente no satisface las necesidades de los jugadores puesto que, en esta ocasión, será realmente importante que los jugadores tengan muy clara la plataforma en la que quieren jugar.

Más aún si tenemos en cuenta que no solo hay polémica en lo que respecta a las versiones de nueva generación, sino que también trae problemas el hecho de la versión para Nintendo Switch. Tendremos que esperar para comprobar cómo se enfrenta Electronic Arts ante esta decisión y si, con la queja de los jugadores, optan por cambiar la política marcada.