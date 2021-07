Julio es un mes muy grande para Nintendo Switch: Esto es todo lo que no puedes perderte

Si eres jugador habitual, lo habrás notado; en los últimos años cada vez hay un volumen mayor de lanzamientos. Salen tantos juegos cada año, que cada vez es más difícil para las compañías encontrar hueco en el calendario para destacar. Esto desemboca en que si hace años había meses muy flojos en los que no salía nada demasiado interesante (enero, febrero, julio, agosto), ahora eso ya es historia.

Las cosas han cambiado tanto, que ahora los meses de verano están repletos de lanzamientos que hay que marcar en el calendario. Concretamente, este julio de 2021 es de lo mejor que se recuerda, sobre todo si tienes una Nintendo Switch. Si además te gustan los videojuegos de corte japonés, este mes se te van a vaciar los bolsillos y las pruebas nos remitimos: al menos vas a encontrar cinco propuestas con las que vas a poder rellenar decenas y decenas de horas este verano.

Vamos a ver con lupa qué nos espera este mes, por orden de relevancia:

La primera propuesta es The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, que llega el 16 de julio. Nintendo recupera el clásico de hace 10 años en Wii y lo adapta a la alta definición, con algunas mejoras notables. Ya no hace falta jugar con control de movimiento si no quieres.

El 27 de julio llega NEO: The World Ends With You, la secuela de una de las mayores joyas que nos ha dado Square Enix en los últimos años y que se recuperó en Nintendo Switch en 2018 con una versión definitiva. NEO nos devuelve a las calles de Shibuya, Tokio, en entornos totalmente en 3D y con el mismo estilo artístico de la entrega de Nintendo DS.

NEO: The World Ends With You | Square Enix

El 9 de julio tenemos Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, la secuela del RPG spin off para Nintendo 3DS. Que no te engañe el nombre, estamos ante una de las propuestas más sólidas para Nintendo Switch este 2021; una entrega que promete mejorar en todo al juego original y que no tiene nada que envidiar a la saga principal de Monster Hunter.

The Great Ace Attorney Chronicles, que llega también el 27 de julio, no es otra cosa que un recopilatorio de dos entregas clave para la licencia Phoenix Wright. Capcom reinició la saga llevándola a finales del siglo XIX con dos entregas que nunca salieron de Japón, pero por fin ha hecho las paces con los fans y este mismo mes de julio las trae a Occidente en un pack imprescindible.

Por último, como gran lanzamiento de julio para Switch, destacamos Ys IX: Monstrum Nox, que llega el día 6. Se trata de la nueva entrega de la aclamada saga RPG en tiempo real de Falcom; una saga Ys que va ganando en popularidad con cada entrega y que cada vez está en el radar de más jugadores. te va a atrapar su historia, sus combates y sus personajes