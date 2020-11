NEO: The World Ends With You contará con la música del compositor de la obra original

Muchos estaban esperando este momento con ganas, siendo la secuela de The World Ends With You uno de los proyectos más deseados por los jugadores. Y no es de extrañar puesto que el título original de Square Enix es una de las grandes sorpresas de Nintendo DS que más tarde daba su salto a Nintendo Switch y se convertía nuevamente en un éxito pero, ¿qué sabemos hasta la fecha de su secuela?

Por el momento no es mucha información la que tenemos al respecto, aunque ya conocemos a una parte del equipo que se encargará de dar vista a este ambicioso proyecto. De hecho, será el propio compositor Takeharu Ishimoto, conocido por ser el compositor de la obra original, quien dé vida una vez más al proyecto. Una noticia que, sin duda, ha tenido una gran acogida por parte de los fans.

De hecho, esta noticia llegó de la forma más natural puesto que Ishimoto, cuando se dio a conocer la existencia del juego, no dudó en compartir el tráiler en sus redes sociales para confirmar que, efectivamente, él será quien dé ese toque fantástico a la música. Y es que, como bien saben los jugadores, la clave de este compositor es dar vida a composiciones con ritmos modernos y únicos.

NEO: The World Ends With You estará disponible en PlayStation 4 y Nintendo Switch, aunque por el momento no se ha confirmado una fecha de lanzamiento para esta gran obra. Pero lo que sí sabemos es que será uno de los juegos más esperados y que traerá un nuevo misterio, nuevo estilo de juego y, por supuesto, nuevos personajes con los que superar esta gran aventura.