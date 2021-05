¿Jungla de Cristal en Warzone? Anticipan una colaboración entre ambas licencias

Llevamos unas semanas cargadas de sorpresas relacionadas con Call of Duty. Después de todo, hemos sabido por la propia Activision que el título de Call of Duty para este año está en marcha. Pero lo que realmente tiene a los jugadores a la espera es las novedades que traerá para el exitoso battle royale y, más aún, lo que este tiene en marcha para un futuro próximo.

El interés de los jugadores se ha despertado con las constantes insinuaciones del equipo en las redes sociales mencionando algunas colaboraciones inesperadas que podrían llegar. Recientemente se hablaba de Rambo, personaje del que incluso llegaron a mostrar las estadísticas de juego. Pero parece que no sería la única idea, sino que las películas de acción jugarían un gran papel. Esta vez con la insinuación de que Jungla de Cristal podría jugar su papel.

Según se puede ver en el mensaje, la referencia va directa a la primera película de Jungla de Cristal. De este modo, parece que la compañía estaría pensando en una colaboración para el battle royale centrada específicamente en las películas de los 80. Aunque, por supuesto, tendremos que esperar un poco más para comprobar cómo será este nuevo evento en caso de confirmarse pronto.

Mientras tanto os recordamos que si todavía no has probado el battle royale Call of Duty Warzone, este se encuentra disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Se trata, en general, de uno de los battle royale más exitosos, donde jugadores de todo el mundo ponen a prueba su habilidad y no dudan en trabajar en equipo para llegar a lo más alto.