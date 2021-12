¿Keanu Reeves jugó a Cyberpunk 2077? La mentira de CD Projekt que ha quedado al descubierto

En los últimos días Keanu Reeves se ha vuelto nuevamente tendencia, algo similar a lo que sucedió en su día con Cyberpunk 2077. Esta vez su éxito viene de la mano de la vuelta de Matrix y el mundo de los videojuegos gracias a su aparición en The Matrix Awakens, la demo que nos acerca un poco más al mundo digital de Matrix. Por ello, no es de extrañar que el actor, junto a su compañera Carrie-Anne Moss hayan concedido un par de entrevistas.

La última, realizada con el medio The Verge, ha sacado a relucir viejos temas. En este caso, con preguntas y respuestas sobre Cyberpunk 2077 donde, recordamos, el actor interpretaba a Johnny Silverhand. Con esta aparición, fueron muchas las entrevistas concedidas, incluyendo un comentario por parte del estudio en el que se mencionaba que el actor no solo había jugado, sino que le había encantado.

Pero esta vez ha sido el propio Keanu Reeves el que ha indicado que nada más lejos de la realidad. Durante la entrevista ha comentado que no juega a videojuegos. Ante la respuesta, le preguntaron si alguna vez había jugado a Cyberpunk, a lo que respondió “No. Quiero decir, he visto demostraciones, pero nunca lo he jugado”. Una respuesta que contradice a lo mencionado por la propia compañía polaca.

Si bien no hay problema con el hecho de que el actor no haya jugado, sí sorprende el hecho de que sus palabras contradigan lo que en su día comentó Adam Kiciński, presidente y consejero delegado de CD Projekt, sobre que lo había jugado. No solo eso, sino que muchos señalan otra mentira más. Después de todo, la compañía eliminó un mod en el que se podía mantener relaciones con el personaje de Keanu afirmando que el actor no estaba a gusto con esto. Sin embargo, el actor ha negado estas palabras indicando que desconocía su existencia y, además, hasta celebró la noticia, bromeando con el tema.

Si bien esto no impide el hecho de que Cyberpunk 2077 comience a tener buenas críticas, poco a poco, para muchos ha sido un duro golpe. Sin embargo, se espera que la compañía pronto ofrezca algún tipo de explicación o, incluso, que vuelvan a incluir esos mods eliminados.