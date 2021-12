The Matrix Awakens: Ya disponible en PS5 y Xbox Series X la nueva experiencia gratuita

Ha llegado el momento de elegir: ¿pastilla roja o pastilla azul? Es el momento de decidir si hay que despertar o no y, aunque son muchas las preguntas que tenemos, estas quedarán respondidas el 22 de diciembre cuando se estrene en cines The Matrix Resurrections. Sin embargo, para acercarnos un poco más esta experiencia, tenemos la posibilidad de disfrutar de The Matrix Awakens.

Se trata de una experiencia para consolas de nueva generación desarrollada por Epic Games utilizando Unreal Engine 5. Y de hecho, es una propuesta que gustará mucho a los fans puesto que no solo podemos ver a los míticos personajes Neo y Trinity en la gran pantalla, sino también en la propuesta de consolas, ya disponible en PS Store y Microsoft Store para descargar en PS5 y Xbox Series X/S.

Se trata de un experimento de Matrix que tener en tus manos. Y lo mejor es que debes saber que, a pesar de su brevedad, te acercará un poco más esta increíble experiencia. Tenemos a nuestra disposición la posibilidad de sumergirnos en un mundo abierto interactivo en el que retar a los límites de la realidad. Además destaca por el hecho de que se trata de una idea original escrita y dirigida por Lana Wachowski y James McTeigue, directores de la película.

En esta demo, por supuesto, contaremos con el propio Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss para interpretar a Neo y Trinity. Ambos jugarán con el concepto de realidad y ficción, hasta el punto de que nosotros mismos llegamos a tener las dudas sobre si lo que vemos es real o, en su lugar, se trata de una bien dirigida demo cinematográfica que tendrá la mezcla ideal de shooter con todo tipo de detalles. Por ello, si estás impaciente por ver lo que está por llegar, este es el momento de descargar la demo y disfrutarla de principio a fin.