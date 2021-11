Knockout City, The Persistence y 4 juegos más ya disponibles completamente gratis en PS Store

Si bien fue el último miércoles del mes cuando se confirmaron los juegos protagonistas de PS Plus en noviembre, ahora ya los tenemos completamente a nuestra disposición y alcance. Y lo mejor es que estos no vienen solos, sino que también llegan con sorpresas para los jugadores que disfrutan con las experiencias presentes en la realidad virtual, todo esto dado al aniversario de esta propuesta.

Eso sí, como bien es costumbre ya para los jugadores desde que la nueva generación está a nuestra disposición, los títulos se dividen en juegos para PS4 y PS5. Esta vez también con propuestas para PS VR, los cuales no se limitarán a estar únicamente durante el mes de noviembre, sino que estarán a nuestra disposición hasta enero. La lista completa es la siguiente:

Knockout City para PS4 y PS5 - Hasta el próximo 6 de diciembre

First Class Trouble para PS4 y PS5 - Hasta el próximo 6 de diciembre

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning para PS4 - Hasta el 6 de diciembre

The Persistence para PS VR - Hasta el 3 de enero

The Walking Dead: Saint and Sinners para PS VR - Hasta el 3 de enero

Until You Fall para PS VR - Hasta el 3 de enero

Otro punto interesante es que también podremos descargar Probe: A Game Dev Experience, obra que repite su fase gratuita en PS Plus. Lo mejor de esta obra es que es un juego que podemos disfrutar tanto en PS4, PS5 y PS VR. Pero entre estos títulos es posible que te suene alguna obra, como First Class Trouble, juego que se anunció durante el último State of Play.

Ya seas jugador de PS4, de PS5 o simplemente de PS VR, este es el mejor momento para disfrutar de las obras. Recuerda que tienes todo el mes de noviembre, pero si quieres disfrutar de la mejor experiencia posible este es el momento idóneo. Sobre todo porque tienes un gran catálogo en el que elegir.