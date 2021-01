La divertida reacción de Nintendo cuando Microsoft intentó comprar la compañía

La entrada de Microsoft en el mundo de las consolas fue uno de los grandes puntos en la historia de la industria. Si hace unos días os contábamos el movimiento de los de Redmond de desmontar una PS2 para conocer qué componentes implementar en la primera Xbox, ahora uno de los exresponsables de la plataforma cuenta el movimiento de la compañía de comprar nada más y nada menos que Nintendo.

Así lo recoge el medio Bloomberg, quien en una entrevista con Kevin Bachus y ex director de relaciones con empresas third-party explicaba la curiosa anécdota que tenía a ambas compañías como protagonistas. ‘Steve Ballmer (ex director ejecutivo de Microsoft) nos hizo reunirnos con Nintendo para considerar su adquisición’.

La respuesta de la GranN, la cual no se hizo esperar, fue cuanto menos curiosa. ‘Simplemente se rieron a carcajadas. Imagina una hora en la que alguien se ríe de ti. Así es como fue esa reunión’. El movimiento de querer adquirir Nintendo por parte de Microsoft estaba ligado a franquicias como Super Mario o The Legend of Zelda, las cuales desde Redmond pensaron que encajarían a la perfección con Xbox, además de por supuesto una posición superior a los mismos en términos de hardware.

The Legend of Zelda: Majora's Mask | Nintendo

Bob McBreen, y entonces jefe de desarrollo comercial de Xbox en aquella época, también relataba a Bloomberg algunas de las palabras que se dijeron en la reunión con los japoneses. ‘El discurso era que el hardware (de Nintendo) era horrible en comparación al de Sony PlayStation. Por lo que la idea era: ‘escucha, eres mejor desarrollando los juegos como Mario y todo eso , ¿por qué no nos dejas a nosotros encargarnos del hardware? Pero no funcionó’.

Nintendo no fue la única compañía a la que Microsoft se acercó con la creación de la primera Xbox. La veterana Midway o Electronic Arts fueron algunas de ellas. Mientras que ésta última declinó la oferta, en el caso de presentar la idea a Square Enix, la empresa nipona responsable de Final Fantasy consideró que la oferta era demasiado baja. En 2020 y con Microsoft completamente asentada en el panorama, la empresa americana ha logrado hacerse con estudios tan importantes de la talla como Bethesda, Machine Games o Id Software entre otros.