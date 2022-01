Leyendas Pokémon Arceus se luce en un extenso gameplay cargado de detalles

Muchos jugadores ya han comenzado a tachar los días en base a las novedades que están por llegar con Pokémon Leyendas Arceus. Todo esto se debe a que se trata de un título exclusivo de Nintendo Switch que promete grandes cambios en lo que respecta a la jugabilidad. Y es que es una propuesta que no busca adaptar lo ya conocido, sino que quiere reinventar un poco la jugabilidad de la franquicia. Para eso, llevándonos al inicio de los entrenadores.

A lo largo de las últimas semanas la compañía nos ha mostrado todo tipo de novedades, propuestas fascinantes en las que los jugadores tendrán que buscar nuevas formas para poder atrapar a los Pokémon. Sin embargo, son tantas las novedades que va a incluir esta propuesta que parece casi imposible ordenarlo todo. Por ello, la compañía ha decidido cumplir con los deseos de los jugadores y lanzar un completo gameplay de más de 10 minutos para presentar un completo repaso a las novedades.

Tal y como se recoge en este vídeo, la propuesta va a ser muy diferente a lo que los jugadores han podido llegar a ver hasta ahora. De hecho, hasta los enfrentamientos con los Pokémon más poderosos será un tanto distinto a lo que llevamos viendo hasta ahora. Una prueba de ello es como, a los llamados Alfa, no podremos sorprenderlos, sino que tendremos que enfrentarnos a ellos antes de tener una posibilidad para poder sumar a este poderoso aliado a nuestro equipo.

Sin embargo, está claro que no podemos tomarnos la propuesta a lo loco puesto que los peligros acechan. Esto se demuestra en el mismo instante en el que los Pokémon tiene la opción de atacarnos. Si caemos en combate, no solo perderemos el conocimiento, sino que también podremos perder algunos de los objetos que llevamos encima. Por ello, es importante que tengamos en mente estar bien preparados antes de acudir a un punto exacto, sobre todo para evitar los inesperados sustos.

Por otra parte se encuentran las misiones. Esto es un apartado realmente interesante para esos jugadores que nunca saben hacia dónde tirar o las tareas que deban hacer. Al puro estilo de The Legend of Zelda Breath of the Wild o Monster Hunter, tendremos que cumplir con una serie de puntos llamativos para los jugadores. Para alcanzar estos objetivos, tendremos opciones como las monturas, las cuales nos facilitarán la tarea de ir por cielo, mar o incluso tierra.

Leyendas Pokémon Arceus | The Pokémon Company

Si bien la compañía nos ha repasado otros aspectos como es la personalización, la verdadera invitación se encuentra en la necesidad de los jugadores por explorar este mundo e ir descubriendo las distintas estrategias para poder superar los retos. ¿Crees que tienes todo lo hay que tener para poder superar esta gran experiencia? Este es el momento de que lo demuestres.

Recordamos que Pokémon Leyendas Arceus no estará disponible hasta el próximo 28 de enero en Nintendo Switch. Así es que tenemos ante nosotros una propuesta que garantizará a todos los jugadores disfrutar de algo completamente nuevo y fascinante. Una experiencia que, además, será exclusiva de Nintendo Switch y llega con intención de reinventar y dar más posibilidades a los jugadores.