Leyendas Pokémon Arceus sorprende antes de su lanzamiento: Su tamaño en formato digital es mucho menor de lo esperado

La cuenta atrás al lanzamiento de Leyendas Pokémon Arceus ya ha empezado. Se espera que este nuevo título llegue como un soplo de aire fresco para la franquicia ya que supondrá el inicio de un estilo totalmente nuevo al que estábamos acostumbrados. Teniendo en cuenta este gran cambio en su jugabilidad, eran muchos los jugadores que esperaban que este juego ocupara más que las anteriores entregas, algo que finalmente no será así.

Días después de que Nintendo diera el pistoletazo de salida a las predescargas de Leyendas Pokémon: Arceus, los jugadores se quedaron asombrados del tamaño del juego para Nintendo Switch, la única plataforma en la que estará disponible. Como bien apuntan en su ficha en Nintendo eShop, el juego solo ocupará 6 GB de memoria, un dato bastante alejado de lo que se esperaba en meses anteriores.

Si bien es Nintendo quién nos da esta cifra, lo que hace que sea un dato oficial, no sabemos cuánto ocupará después de sus diferentes actualizaciones. Por el momento la compañía no se ha mencionado sobre si habrá actualizaciones o no, sin embargo teniendo en cuenta el estilo de juego será lo más probable, como ya ocurrió en el pasado con títulos similares.

Dejando de lado su escaso tamaño, hay que destacar que cualquier fan de Pokémon que tenga reservado el juego en formato digital ya puede predescargarlo para tenerlo todo listo en su lanzamiento. Será el 28 de enero cuando salga también en formato físico por lo que la gran mayoría de jugadores podrá disfrutar de este nuevo juego el mismo día de su estreno. Hasta que llegue el día podemos disfrutar del reciente gameplay de Leyendas Pokémon: Arceus que Nintendo presentó recientemente mostrándonos todo tipo de detalles del juego.