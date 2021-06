¿Llegará The Elder Scrolls 6 a PS5? La respuesta más rara de Bethesda que da esperanzas a los fans

Bethesda Game Studios fue adquirida, junto a otros estudios de ZeniMax Media, por Microsoft desembolsando más de 7.000 millones de dólares. Esto le ha permitido a la empresa de Xbox quedarse con una buena cantidad de estudios de calidad y franquicias, pudiendo pelear finalmente con los estudios propios de PlayStation y Nintendo. La falta de desarrolladores propios de Microsoft siempre ha sido una de las desventajas de sus consolas, algo que ahora han resuelto.

Sin embargo, la compra de Bethesda por parte de Microsoft ha supuesto un chorro de agua fría para los fans de PlayStation, que esperaban como agua de mayor algunos de sus lanzamientos para PS5. El primero de ellos era, sin duda, Starfield. Una ópera espacial que llegará el año que viene y que promete ser un juego enorme, una especie de The Elder Scrolls en el espacio, finalmente será exclusivos de Xbox Series X|S y PC (Windows).

Sin embargo, la gran clave es The Elder Scrolls VI, el que será uno de los juegos más importantes de la generación a juzgar por la repercusión que disfrutó The Elder Scrolls V: Skyrim. ¿Llegará también a PS5 o será exclusivo de consolas Xbox? Sin duda sería un gran golpe para Sony de ser un exclusivo de Xbox. Desde Bethesda y Microsoft por el momento no han querido decir nada, y de hecho la última respuesta de Todd Howard ha sido ciertamente extraña...

"Bueno, todavía estamos... Solo diré que quiero que todos tengan la capacidad de jugarlo de alguna manera" comentó el responsable de Bethesda Game Studios. Ha sido esta especie de titubeo inicial a la que se están agarrando los usuarios de PlayStation para conservar las esperanzas de ver The Elder Scrolls 6 en PS5. Sin embargo, lo cierto es que tras más de 7.000 millones de desembolso, parece poco probable que Microsoft no aproveche estos exclusivos tal y como lo prueba Starfield.