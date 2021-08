De locos: evita morir apuñalado por llevar el objeto más inesperado en su bolsillo

Hay ocasiones en las que los videojuegos nos demuestran que nos pueden salvar la vida. Después de todo, gracias a estos hemos conseguido pasar de manera bastante amena el confinamiento. Sin embargo, lo que menos nos esperamos es que también puedan llegar a salvarnos de un apuñalamiento. Sí, puede sonar de película, pero esta es la curiosa historia de un jugador.

El usuario de reddit AntonRauch dejaba a medio foro sin palabras cuando admitía que un objeto de videojuegos había sido capaz de salvarle la vida. Y no, no hablamos de cualquier objeto, sino exactamente de una baraja de cartas de Gwent, el título que se encuentra dentro del mundo de The Witcher 3: Wild Hunt y que, más tarde, se convirtió en su propia licencia y juego por separado.

La historia parte de que este jugador iba precisamente a comprar este juego de cartas Gwent: The Witcher a una persona en plena calle. A la hora de volver hacia casa fue atracado en un callejón, lo que le llevó a forcejear para salvar su vida. Y si bien esto podría parecer una situación sin retorno, el atracador buscó apuñalar a AntonRauch, quien recibía este cuchillo a la altura de su estómago.

Una decisión de compra que logró salvarle la vida

Si bien podría ser un ataque letal, la mayor sorpresa fue que, tras huir el agresor, el usuario pudo volver a casa sin darse cuenta de que, en el lateral de su estómago, tenía clavado el cuchillo. Un ataque que fue totalmente por sorpresa y del que no llegó a recibir daño, por lo que no fue consciente de lo que había sucedido. Entonces, ¿cómo pudo suceder esto? Dado que, de recibir el ataque, tendría que saber lo que ha pasado.

Tal y como relata, miró el lugar del impacto para observar el cuchillo. Con cuidado, desabrochó su chaqueta y se estaba preparando para ver un desastre con una gran cantidad de sangre, creyendo que la ausencia de dolor venía por la adrenalina y el nervio del momento. Sin embargo, lo que se encontró para su sorpresa fue que el cuchillo había quedado atascado en la cubierta del juego Gwent que recién había comprado.

Según cuenta, el cuchillo no llegó a profundizar mucho, sino que atravesó ligeramente la cubierta, sirviendo de algún modo de coraza a este jugador y evitando así un terrible desenlace. Ante su historia, muchos usuarios le han apoyado, afirmando que es posiblemente uno de los mayores sustos que ha podido tener.

Sin duda alguna ha tenido la suerte de su vida con este acto, a pesar de que deja con un importante mensaje. A pesar de que queramos llegar pronto a casa, lo importante es estar seguros del camino que vamos a realizar y, ante todo, evitar todo tipo de callejones o calles solitarias donde podamos ser sorprendidos, por mucho que podamos tener la sensación de que por esa zona no pasa nada.