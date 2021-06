"Del Madrid no se va ni dios": El mensaje viral de Ibai por el regreso de Ancelotti

El Real Madrid vuelve a confiar en Carlo Ancelotti como entrenador. El italiano fue responsable de lograr la décima Champions para el club blanco, además de ofrecer uno de los estilos de fútbol que más recuerdan los aficionados, con un estilo mucho más agresivo y directo con respecto a anteriores técnicos.

Ibai Llanos, gran aficionado al fútbol y por el que siempre ha demostrado una gran pasión, no ha dudado en compartir sus primeras impresiones del regreso de Ancelotti a la casa madridista. Tras la primera rueda de prensa y declaraciones del entrenador, parece que la llegada del italiano ha creado varias dudas en el streamer vasco de cara a la próxima temporada.

'Estábamos ilusionados con Mbappé y Haaland y escuchando a Ancelotti del Madrid no se va ni dios, vuelve Bale y ojo no haya una llamada para preguntar cómo están Coentrao y Xabi Alonso', decía el streamer en su perfil personal de Twitter. '2021-22, allá vamos, nada puede salir mal', agregaba también Ibai al tweet.

El mensaje no tardó en hacerse viral, dejando respuestas que levantaron todo tipo de comentarios y memes a su paso. No cabe duda que con la celebración de la Eurocopa, Ibai estará al tanto de lo que ocurra en la competición deportiva a lo largo del verano. Piqué y Sergio Ramos han sido varios de los jugadores que han pasado por el canal del streamer en su sección Charlando Tranquilamente. No hay que olvidar la visita de Kun Agüero y una de las más virales, futbolista a quien no se descarta ver algún día en la casa de Ibai dado su fichaje con el F.C Barcelona.