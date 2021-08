No Man’s Sky tiene pendiente una actualización y, ante la falta de noticias, un jugador se queja de manera peculiar

Muchos jugadores han disfrutado de las grandes bondades de No Man’s Sky. La obra en su día no contó con las mejores opiniones por parte de los jugadores puesto que no llegaba a ofrecer ni la mitad de lo que prometía. Sin embargo, con el paso del tiempo, supo solucionar y cubrir todas estas carencias para ofrecer una obra única que, a día de hoy, se encuentra entre las favoritas de los jugadores.

Esto provoca que muchos esperen con ganas la llegada de la nueva actualización, la cual viene con razón de su quinto aniversario. Sin embargo, desde su anuncio, el equipo no ha anunciado novedades al respecto, sino que por ahora ni tenemos una fecha de lanzamiento. Por ello, hay jugadores que han tomado la decisión de meter presión al estudio. Exactamente a base de introducir la cara de Sean Murray, el jefe de Hello Games, en objetos aleatorios del juego.

Esta propuesta viene de manos de Winder Sun quien, aprovechando sus conocimientos creando mods, está reemplazando elementos del juego por la cara de Murray. Una iniciativa que mueve en las redes y en la que, como bien ha indicado, por cada día que los desarrolladores no confirmen la llegada de la actualización, él irá metiendo la cara de Murray en objetos aleatorios.

La primera vez que hizo esto, cambió un coche para introducir la cara del jefe de Hello Games. Pero ahora su obra se ha ido extendiendo. De hecho, ha introducido su rostro en las texturas del portal e incluso ha sustituido a los blobs por enormes cabezas de Murray. Y esto no ha acabado aquí, sino que con el paso de los días las cosas han ido cambiando, pero sin duda con un efecto divertido.

De hecho, tal es la calidad de su obra y tanto ha trabajado en esto, que hasta el propio Sean Murray ha respondido y no duda en reírse de la situación. Sobre cuándo podremos ver finalmente el anuncio o la fecha de lanzamiento para esta actualización tendremos que esperar un poco más.