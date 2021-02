No Man’s Sky da la bienvenida a las mascotas alienígenas con Companions, su nueva actualización

El lanzamiento de No Man’s Sky pudo no ser el que mejor acogida tuvo. De hecho, muchos jugadores se quejaban de que la obra no era en absoluto lo prometido. Por suerte, este aviso fue bien recibido por parte de la compañía Hello Games quien, en lugar de limitarse a pedir disculpas y dejar el juego a un lado, siguió trabajando hasta convertirlo en un juego que merece la pena disfrutar.

A lo largo de los últimos años no solo hemos podido ver cómo el juego ha avanzado muy positivamente, sino que además ha ido creciendo hasta convertirse en una obra muy destacada y que aún llama más la atención con cada nueva actualización gratuita. Esta vez, con una propuesta que invita a los jugadores a tener a su propia mascota alienígena, con todas las tareas que eso incluye.

No Man's Sky | Hello Games

En una nueva entrada de blog, la compañía habla al respecto sobre la actualización Companions. En esta los jugadores podrán cuidar de su nuevo amigo alienígena mientras se lo llevan consigo por sus aventuras espaciales. Lo mejor es que esta criatura podrá protegerte de aliens hostiles e incluso nos da la oportunidad de modificar genéticamente sus huevos para criar seres completamente únicos.

Los jugadores tendrán la opción de interactuar con estas criaturas, dándoles cariño e incluso cumpliendo con cada una de sus necesidades. Cada criatura tendrá su propia característica, la cual se irá pasando de padres a hijos si así lo deseamos. Y todo esto con una mascota que ofrecerá una serie de beneficios a nuestra aventura, llegando incluso a poder personalizarlo como mejor nos convenga. Todo en una propuesta que ya podemos disfrutar en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.