El mensaje viral de Ibai a los que comienzan un nuevo curso: "¡El primer día ve contento, confía!"

Con la llegada de septiembre decimos adiós al verano. Atrás quedan los días de playa, las fiestas con los amigos, los amores fugaces... Con septiembre da el pistoletazo de salida, para desgracia de muchos, un nuevo curso. Y es que ya sea en la universidad o en el instituto, son muchos los jóvenes que antes de comenzar su nueva andadura ya se muestran negativos a causa de los meses que están por venir.

De la misma forma que ya hiciera Ibai tiempo atrás con el examen de selectividad, el streamer vasco ha querido mandar un potente mensaje a todos aquellos estudiantes que comienzan nuevo curso. Como no podía ser de otra manera, el speech del vasco no ha tardado en hacerse viral, cosechando en apenas unas pocas horas más de 9.000 RTs y superando la barrera de los 65K Me Gusta.

'Piensa que comienzas una nueva vida, estás construyendo tu futuro'; el mensaje motivacional de Ibai ya es uno de los tweet virales del mes

'Yo sé, soy consciente, de que ahora mismo alguno de vosotros puede estar preocupado por el curso que acaba de iniciar'; comenzaba Ibai. 'Entiendo que pienses: Joder vaya mierda, voy a estar estudiando muchos años y a lo mejor luego no encuentro trabajo. A lo mejor luego tengo que cambiar de carrera porque me parece una mierda. Ok, correcto, puede pasar. Es cierto. Puede que te pegues una hostia contra un muro'; añadía.

Ibai tiro de fuerza, como ya es habitual en él con este tipo de mensajes. 'Piensa que empiezas una nueva vida, piensa que estás construyendo tu futuro, piensa que a lo mejor encuentras trabajo, piensa que a lo mejor te gusta la carrera, piensa que a lo mejor encuentras el amor de tu vida en la clase de la carrera'.

'Me dirás: Ibai soy un desgraciado, eso no va a pasar'; añadía en tono jocoso el streamer. 'Por lo menos el primer día ve pensando en positivo. El segundo día ya cágate en mi puta madre. El primer por lo menos ve contento, piensa que las cosas pueden salir bien. Estás construyendo algo que va a salir bien, confía ostia'; concluía.