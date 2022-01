Messi cancela a Jota Jordi: "Leo me tiene bloqueado en todos lados"

The Wild Project es el podcast de Jordi Wild, creador de contenido que ha triunfado con este formato al dar cabida a todo tipo de streamers, divulgadores científicos y otras personalidades de sobra conocidas. En su última edición, el podcast contó con la participación de Jota Jordi, uno de los tertulianos de El Chiringuito.

Durante algo más de dos horas y media, Jota habló largo y tendido sobre la etapa dorada del F.C Barcelona, la situación actual entre otros temas. Uno de los momentos más destacados de la conversación tuvo lugar cuando Jordi explicó que Messi lo tienen bloqueado en todas las redes sociales.

Un discusión con Jorge d'Alessandro y unas posteriores declaraciones habrían enfadado al jugador del F.C Barcelona

Jota Jordi destacó que defiende al F.C Barcelona por encima de un jugador. "Si para el Barça considero que es mejor que no estés, lo digo. Y ya está". El tertuliano señaló que con la ausencia de Messi va a costar ganar, momento que Jordi Wild aprovechó para preguntar a Jota si realmente la relación entre Ibai y Messi es mejor que la suya.

Jordi no se cortó un pelo e hizo una confesión que a muchos ha pillado por sorpresa. "Leo me tiene bloqueado en todos lados... Twitter, Instagram", comentó. "He defendido cosas de Messi que eran indefendibles, como lo del burofax"; añadía señalando que a pesar de ser el mejor futbolista del mundo, hay cosas que no ha hecho bien.

Jordi Wild preguntó a Jota los motivos que habrían llevado a Messi al enfado con el tertuliano. Éste relató que durante uno de los programas de El Chiringuito, Jorge d'Alessandro no tenía ninguna esperanza con el futuro del F.C Barcelona a raíz de la ausencia de Messi. "Me sentí ofendido. Hemos tenido a Maradona, a Cruyff, a Ronaldinho y hemos seguido existiendo, ganando. Con Messi va a pasar lo mismo".

Con el fin de que la situación se arregle entre Jota y Messi, Jordi Wild hizo un llamamiento a Leo, invitándolo un día a su podcast. "Lo va a ver esto, está pendiente de todo"; añadía Jota a la petición de Jordi para el futbolista.