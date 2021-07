Los Minions tienen una nueva aventura entre manos y tiene relación con uno de los juegos más exitosos

Si algo tenemos claro es que los minions son las criaturas más disparatadas de la actualidad y las que son capaces de sacarnos una sonrisa con cualquiera de sus vídeos. Si no nos crees, no hay más que echar un vistazo a sus clips o películas para dejarse llevar por ese lado tan infantil de estas simpáticas criaturas. De principio a fin tienen un enfoque único que simplemente ha fascinado al mundo entero.

Sin embargo, si parecía que estos ya no podían sorprendernos de más formas, ya nos han dejado una vez más sin palabras. ¿Cómo? Con su próxima llegada al mundo de los videojuegos. Y no, no nos referimos a una propuesta única para ellos, sino que estos tienen su propuesta para llegar en una inesperada colaboración con Minecraft. Y es que, ¿en qué otro juego iban a lucir mejor?

Minecraft x Minions | Mojang

Illumination’s Minions x Minecraft es el nombre del DLC que se puede adquirir desde ya mismo en el Marketplace del juego. En este se nos propone organizar nuestro propio ejército de Minions para poder ayudar a Gru a vencer a enemigos que han aparecido en la saga. De este modo, como bien puedes esperar, también aparecerán referencias a las películas que no podrás pasar por alto.

Sin duda, se trata de una buena forma de dar la bienvenida a la nueva película de Gru, la cual tendrá su gran estreno en verano de 2022. Por ello, para ir preparándonos para su acción, es el momento ideal y una garantía de que los jugadores no tienen porqué pasar por alto la gran diversión que esta propuesta tiene para ellos. Así es que no lo dudes y únete a las alocadas aventuras de los Minions.