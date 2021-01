Naughty Dog busca empleados para un nuevo proyecto para PlayStation 5

El nombre de Naughty Dog es reconocido en todo el mundo gracias a sus sorprendentes obras. Después de todo, nos han propuesto todo tipo de iniciativas más que interesantes, con propuestas que nos llevan de una obra junto a un ladrón más que reconocido hasta vivir la auténtica tensión con The Last of Us y su secuela. Pero eso sí, lo que más destaca de este estudio es que, aunque ya son conocidos, todavía quieren ofrecer mucho más.

Dispuestos a superarse en todo momento, el estudio ya se encuentra enfrascado en su próximo gran proyecto. De hecho, ya se encuentran buscando nuevo personal asegurando que actualmente trabajan en algo “muy guay” para la nueva consola de Sony. Aunque eso sí, sin ninguna pista más al respecto sobre el proyecto que ya tienen entre manos, aunque eso no ha evitado que los rumores surjan.

Con el propio Neil Druckmann, co-creador y director de The Last of Us, animando a que la gente se sume al equipo, muchos están hablando de la posible llegada de algún DLC para la obra o, incluso, un nuevo título. Claro que, como bien sabemos, ninguna mención será revelada hasta que el equipo lo crea conveniente precisamente para poder trabajar con cierta libertad.

Por supuesto, esto no supone que no podamos disfrutar de las grandes propuestas presentes en The Last of us 2, disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5. Se trata de una gran propuesta más que interesante para los jugadores donde podemos conocer a una Ellie más madura y, por supuesto, dispuesta a vengarse con situaciones que la llevarán al límite.