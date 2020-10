The Last of Us Remasterizado prácticamente elimina sus tiempos de carga, ¡en PS4!

Hace solo unas horas te contábamos que algunos grandes exclusivos de PS4, como God of War (2018), God of War 3 Remastered o Final Fantasy VII Remake están recibiendo actualizaciones estos días. Estos updates llegan presumiblemente para preparar los juegos para la llegada de PS5, mejorando su rendimiento, aunque todavía no esté confirmado oficialmente.

Parece que la lista es más larga de lo que nos imaginábamos; hace tan solo unos minutos se ha podido conocer que The Last of Us Remasterizado también ha recibido una actualización inesperada, y además cargada de sorpresas. No hace falta una PS5 para disfrutar las mejoras introducidas por Naughty Dog en el juego; estas son efectivas incluso en una PlayStation 4 actual.

Adiós a los tiempos de carga en el The Last of Us original

Como lo oyes, el estudio ha conseguido mejorar notablemente los tiempos de carga de la remasterización, consiguiendo que prácticamente desaparezcan. El nuevo parche pesa 500 MB y oficialmente solo hace alusión a “solución de errores”, pero la realidad es que Naughty Dog ha conseguido eliminar las pantallas de espera incluso con el disco duro HDD de las PS4 actuales.

Recordemos que The Last of Us Remasterizado llegó en verano de 2014 como una segunda oportunidad para aquellos que no lo disfrutaron en una PlayStation 3, mejorando definición en las texturas y fluidez de imágenes por segundo, además de incluir los contenidos descargables originales. La segunda parte de la saga ha llegado en este mismo 2020 como uno de los últimos grandes exclusivos de PlayStation 4.