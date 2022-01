Naughty Dog, creadores de The Last of Us, trabajan en múltiples proyectos relacionados con los videojuegos

Son muchos los jugadores que muestran su interés en las novedades que vengan de mano de Naughty Dog. Después de todo, llevan años en el top de la calidad, con títulos que han logrado superar por mucho las expectativas de los jugadores. Y es que, incluso cuando parecía imposible mejorar la historia de The Last of Us, sorprendieron con una secuela de gran calidad.

Así es que, saber que la compañía no solo está trabajando en un proyecto, sino en varios con relación directa a los videojuegos, la comunidad de jugadores no puede evitar mostrarse emocionada y, a su vez, impaciente. Ha sido el director creativo del equipo, Neil Druckmann, quien ha adelantado que desea poder compartir con los jugadores las novedades que están en camino y en las que actualmente trabajan.

The Last of Us Part II | Sony

Por supuesto, el desarrollador no quiso dejar más información al respecto, manteniendo la sorpresa para los jugadores. Sin embargo, los rumores no han tardado en llegar y es que muchos hablan de que podría tratarse de un supuesto remake de The Last of Us además de un multijugador para su secuela. Sin embargo, por ahora no se ha confirmado ni desmentido que estos sean los proyectos que realmente se encuentran en marcha por parte del equipo.

Mientras estamos a la espera de poder conocer los nuevos proyectos que el estudio tiene en marcha, recordamos algunos de los estrenos que están por llegar. Por ejemplo, sabemos que Uncharted prepara su estreno con Uncharted: Legacy of Thieves Collection para PS5. No solo eso, sino que también hay una película en camino que traerá de vuelta a uno de los personajes más queridos de la compañía.