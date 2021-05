Nintendo Switch Pro: Nintendo aumentará la producción de su consola este año fiscal

El medio económico japonés Nikkei, que siempre goza de información bien contrastada y, de hecho, en el pasado descubrieron lanzamientos de nuevas consolas como Nintendo 3DS, ha revelado recientemente nueva información sobre el supuesto modelo Pro que Nintendo estaría preparando para su actual consola.

Según el medio nipón, Nintendo habría pedido a sus socios de fabricación que aumentasen la producción de Switch a 30 millones de unidades para este año fiscal que, como sabemos, termina el 31 de marzo de 2022. Las cifras, por supuesto, no se entienden si no se estuviera planeando el lanzamiento de un nuevo e importante modelo.

Debemos recordar que 30 millones de unidades supondría el nivel de producción más alto de Switch hasta la fecha, en una consola que a finales de año fiscal estaría cursando su quinto año en el mercado. Nikkei señala que las cifras dependen mucho de la evolución de la actual crisis mundial de semiconductores y, por ello, la empresa ha negociado con varios fabricantes de piezas para poder aumentar la producción.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 | Nintendo

Nikkei apunta que en los próximos meses se espera que Nintendo agregue un modelo de Switch de gama alta con mayor calidad de imagen. Sería el primer modelo adicional de la consola desde Nintendo Switch Lite, que se lanzó en septiembre de 2019 como una alternativa únicamente portátil. Por su parte, Nintendo no ha querido comentar las informaciones publicadas por el medio económico: "No hay nada que podamos decirles sobre las cifras de producción y modelos de gama alta".