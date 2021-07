Nintendo Switch Pro y Switch OLED: La compañía habla con total sinceridad sobre los dos modelos y zanja los rumores

Los últimos meses para Nintendo han estado repletos de rumores y todo tipo de indicaciones en base a lo que la compañía tenía pensado hacer con su consola híbrida o no. Muchos de estos rumores hablaban de una revisión mucho más potente de la consola, aportándole incluso la compatibilidad con el 4K. Sin embargo, este anuncio no solo no se ha producido, sino que además ha dado paso a un modelo OLED, mejorando su pantalla y aportándole un enfoque más llamativo para el modo portátil.

Sin embargo, este anuncio ha sumado nuevos rumores para la compañía. Todo debido a un nuevo informe en el que se menciona que la importante marca solo busca servir para dar más beneficios a la compañía aumentando el precio respecto al modelo actual. Ante estas acusaciones, Nintendo no se ha callado, sino que ha decidido aclarar los puntos y zanjar los rumores a base de compartir en redes sociales su perspectiva.

Si bien Nintendo no suele responder a estas acusaciones, esta vez la mala fama ganada con estos informes ha sido suficiente para que la compañía optase por enviar un mensaje claro en sus redes. En estas indican que la información sobre un mayor margen de beneficio respecto al modelo original es completamente falsa. No solo eso, sino que además han entrado en el tan debatido tema sobre un modelo Pro de Switch.

Para ello, indican que no tienen planeado lanzar ningún modelo más en este momento. Por ello, los jugadores no deben esperar noticias nuevas sobre un modelo para Switch, sino que tendrán que esperar a que la compañía comparta nueva información más adelante. Lo que está claro es que no está dispuesta a permitir que se manche el nombre de una empresa que ha estado presente en el mundo de los videojuegos tantos años y que siempre ha buscado y defendido que lo importante es la experiencia del jugador.