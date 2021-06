Nintendo Switch Pro tendría preparada su presentación para esta misma semana

El E3 2021 está cada vez más cerca. Después de todo, se trata de un importante evento en el que los jugadores tendrán la oportunidad de ver grandes novedades relacionadas con los videojuegos, tanto para estrenos cercanos como para futuros proyectos que revolucionarán el mundo de los videojuegos. Pero quizás una de las noticias más esperadas venga por parte de los fans de Nintendo y la rumoreada Nintendo Switch Pro.

Llevamos años con la mirada puesta en una consola mucho más potente de la consola híbrida. Y lo mejor es que, aunque por el momento no hemos tenido en sí una confirmación oficial por parte de Nintendo, todo tipo de estudios, informes e incluso rumores nos han adelantado las novedades que incluiría. Y parece que la consola está cada vez más cerca de su anuncio, hasta el punto de que esta misma semana, exactamente en la madrugada del 3 al 4, tendríamos este gran anuncio.

Así al menos lo indica un reputado insider que afirma que no solo tiene claro que esta es la fecha, sino que además afirma que ha recibido una captura de pantalla del sistema interno de un minorista para una pieza interna de la consola y la cual se activará el 4 de junio. Si bien de ser esto cierto parece ser uno de los secretos peor guardados, sabemos que Nintendo siempre tiene ases guardados bajo la manga.

Por supuesto, tendremos que estar pendientes de las novedades que la compañía quiera compartir pues, como bien nos ha demostrado con el tiempo, no siempre es todo lo que parece. Y ya que no hay confirmación o ningún tipo de adelanto de lo que está por llegar, tendremos que seguir esperando para ver las novedades. Mientras tanto, os recordamos que esta no ha sido la única gran sorpresa ya que, recientemente, Pokémon tuvo su gran momento con los remakes y la nueva aventura, juegos que ya confirmaron su esperada fecha de lanzamiento.