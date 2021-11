Lo nuevo de League of Legends tiene sabor a gran aventura y ya está completamente disponible

Si algo tenemos claro es que el mundo de League of Legends no quiere limitar sus posibilidades ni mucho menos tiene intención de hacer que los jugadores se queden con las ganas de profundizar en su historia. Y si bien el MOBA es de por sí espectacular, conocer títulos como Ruined King: A League of Legends Story hace que la propuesta vaya un paso más allá.

Anunciado por completa sorpresa, este título nos lleva a conocer de forma un poco distinta el mundo de Runeterra. Se presenta como un RPG en el que combatir por turnos y donde podremos explorar las profundidades de este gran mundo. Aquí los jugadores se las tendrán que ingeniar para pensar un estilo de combate estratégico en el que poder formar su equipo al detalle, usando para ello habilidades con las que poder derrotar a todos los enemigos.

Con un equipo poderoso, los jugadores tendrán que explorar Aguas Estancadas e incluso navegar hacia las islas de la Sombra. ¿Con qué intención? Poder descubrir cada uno de los secretos que se ocultan de la letal Niebla Negra. Pero esto no es lo único que llama la atención de la obra, sino que además será la oportunidad de probar el sistema de iniciativa de filas, una mecánica que consiste en que los campeones se turnen para poder utilizar las habilidades de fila, divididas entre instantáneas y definitivas.

Detalles interesantes se han dejado ver en el blog oficial, donde se habla de que los jugadores podrán disfrutar de todo tipo de actividades llamativas. ¿Con qué finalidad? Obtener recompensas y descubrir, a partir de estas, los entresijos de la historia. Pesca, arenas de batalla, misiones secundarias… Un amplio abanico de opciones que satisfarán las ganas de descubrir nuevas oportunidades por parte de los jugadores.

Por ello, si quieres descubrir mundos completamente nuevos, este es el mejor momento. Después de todo, nos encontramos ante un título que, si bien prometía su estreno para principios de 2021, ha llegado en el mejor momento posible y con más sorpresas de las que se esperaban. Y lo mejor es que podemos disfrutarlo desde la plataforma que más cómoda nos resulte puesto que está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 y PlayStation 5.