Ofertas en Nintendo eShop: Grandes descuentos de hasta el 75%

Aunque el E3 2021 ha llegado a su fin, las sorpresas no se han acabado todavía. Al menos así lo ha demostrado Nintendo que, tras su espectacular conferencia con la vuelta más deseada de Zelda: Breath of the Wild 2 y algunos anuncios para seguir completando el catálogo de la consola, esta nos ha demostrado que aún tenía un as bajo la manga. Esta vez con la confirmación de nuevos descuentos dentro de la eShop.

Con intención de que los jugadores puedan seguir completando un poco más su biblioteca de juegos, la compañía ha confirmado descuentos de hasta el 75% en Nintendo eShop. Mediante su promoción “Ofertas digitales” que ya podemos ver con todo lujo de detalles en su página web, nos encontramos con prometedoras propuestas para los jugadores. Zelda: Breath of the Wild, Mario + Rabbids Kingdom Battle e incluso The Witcher 3 son algunos de los juegos seleccionados.

Por supuesto, antes de mostrarte la lista de los más destacados, debemos decirte que, si tienes intención de esperar un poco más para sumar estos juegos a tu catálogo, las ofertas tienen un tiempo limitado. De hecho, estarán disponibles hasta el 27 de junio exactamente. Por ello, además de animarte a echar un vistazo a la lista completa de descuentos, te comentamos los juegos más destacados.

Nintendo Switch | Nintendo

Lista de juegos destacados en las Ofertas Digitales de Nintendo