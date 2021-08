Ofertas PS Store: Nuevos descuentos para aumentar tu biblioteca con juegos por menos de 20 euros

Sony es conocida por sus grandes ofertas y es que siempre está dispuesta a dejar que los jugadores puedan disfrutar de grandes éxitos al mejor precio. Por ello, cada poco tiempo nos ofrecen grandes oportunidades con ofertas temporales para seguir sumando títulos a nuestra biblioteca sin sentir que nuestro bolsillo sufre demasiado. Esta vez su intención es la de darnos a conocer nuevas experiencias con juegos muy destacados y por menos de 20 euros.

A lo largo de este verano hemos tenido interesantes propuestas, como las Rebajas de Verano donde grandes éxitos han estado al mejor precio. Pero la compañía no quiere limitar a los jugadores y por ello, repitiendo por segunda vez, nos ofrecen la oportunidad de hacernos con ofertas de juegos por menos de 20 euros. Y si bien puedes pensar que no hay nada que te interese, no debes perderte la lista de juegos que están presentes.

Need for Speed Heat | Electronic Arts

Hasta el 1 de septiembre tienes la oportunidad de hacerte con grandes juegos que son icono dentro de los títulos de terror, como es Resident Evil 3 Remake, auténtica obra de culto para los jugadores fans de los RPG, como es The Witcher 3 Wild Hunt, o incluso propuestas donde la velocidad es importante, como es el caso de Need For Speed Heat. Si todos estos nombres te han resultado interesantes, echa un vistazo a la lista que te presentamos a continuación y no pierdas la oportunidad de seguir sumando éxitos a tu colección.

Los descuentos más destacados de PS Store