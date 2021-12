Los Oscars de los videojuegos: Todos los premiados en los Game Awards, la gala más importante de la industria

¡Y concluyeron los Game Awards 2021! Una edición en la que no han faltado las grandes sorpresas y unos premios que desde luego este año han estado muy repartidos. Geoff Keighley ofreció un show en el que se volvió a contar con público y en el que tampoco faltó espacio para la música, esta vez con dos invitados de auténtico lujo: Sting e Imagine Dragons.

Los bautizados como Oscars de los videojuegos tuvieron un claro protagonista, It Takes Two. Hazelight Studios, sus autores, consiguieron alzarse con nada más y nada menos que hasta tres estatuillas, entre ellas el premio a Juego del Año. El estudio afincado en Estocolmo también subió al escenario para recoger otros galardones, entre ellos Mejor Juego Multijugador y Mejor Juego Familiar.

Pero It Takes Two no fue el único juego que brilló con luz propia en una de las galas más importantes del año en la industria. Forza Horizon 5 también se alzó con tres premios: Mejor Juego de Conducción, Mejor Diseño de Audio y Mejor Juego en Innovación en Accesibilidad.

Deathloop, Kena: Bridge of Spirits y Final Fantasy XIV Online pudieron presumir de levantar hasta dos estatuillas, confirmando así que nos encontramos ante una de las ediciones más repartidas que se recuerdan en los últimos años. A continuación te dejamos con la lista completa de premiados en los Game Awards 2021.

Juego del Año

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Mejor Dirección

Deathloop

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Mejor Narrativa

Deathloop

It Takes Two

Life is Strange: True Colors

Marvel's Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Mejor Dirección de Arte

Deathloop

Kena: Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Artful Escape

Mejor Banda Sonora

Cyberpunk 2077

Deathloop

Nier Replicant ver.1.22474487139

Marvel's Guardians of the Galaxy

The Artful Escape

Mejor Diseño de Sonido

Deathloop

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Mejor Actuación

Erika Mori, Life is Strange

Giancarlo Esposito, Far Cry 6

Jason E. Kelley, Deathloop

Maggie Robertson, Resident Evil Village

Ozioama Akagha, Deathloop

Juegos de Impacto (mensaje social)

Before Your Eyes

Boyfriend Dungeon

Chicory: A Colorful Tale

Life is Strange: True Colors

No Longer Home

Mejor Juego en Curso (constante actualización)

Apex Legends

Call of Duty: War Zone

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

Genshin Impact

Mejor Juego Indie

12 Minutes

Death's Door

Kena: Bridge of Spirits

Inscryption

Loop Hero

Mejor Juego Indie en Debutar

Kena: Bridge of Spirits

Sable

The Artful Escape

The Forgotten City

Valheim

Mejor Juego de Móvil

Fantasian

Genshin Impact

League of Legends

MARVEL Future Revolution

Pokemon Unite

Mejor Apoyo de la Comunidad

Apex Legends: Escape

Destiny 2: Beyond Light

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

No Man's Sky

Mejor Juego de Realidad Virtual/Aumentada

Hitman III

I Expect You to Die 2

Lone Echo II

Resident Evil 4

Sniper Elite VR

Mejor Juego por Innovación y Accesibilidad

Far Cry 6

Forza Horizon 5

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

The vale: Shadow of the Crown

Mejor Juego de Acción

Back 4 Blood

Chivalry II

Deathloop

Far Cry 6

Returnal

Mejor Juego de Acción/Aventura

Marvel's Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Psychonauts 2

Mejor RPG

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Mejor Juego de Lucha

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Guilty Gear -Strive

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Mejor Juego Familiar

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

WarioWare: Get It Together!

Mejor Juego de Deportes/Conducción

F1 2021

Fifa 22

Hot Wheels Unleashed

Forza Horizon 5

Riders Republic

Mejor Juego de Estrategia/Simulación

Age of Empires IV

Evil Genius 2: World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

Mejor Juego Multijugador

Back 4 Blood

It Takes Two

Knockout City

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Mejor Creador de Contenido

Dream

Fuslie

Gaules

Ibai

TheGrefg

Mejor Jugador de eSports

Chris "Simp" Lehr

Heo "ShowMaker" Su

Magomed "Collapse" Khalilov

Oleksandr "s1mple" Kostyliev

Tyson "TenZ" Ngo

Mejor Entrenador de eSports

Airat "Silent" Gaziev

Andrey "ENGH" Sholokhov

Andrii "B1ad3" Horodenskyi

James "Crowder" Crowder

Kim "kkOma" Jeong-gyun

Mejor Evento de eSports

The International 2021

2021 League of Legends World Championship

Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters

PGL Major Stockholm 2021

PUBG Mobile Global Championship 2020

Mejor Juego de eSports

Call of Duty

CS:GO

DOTA2

League of Legends

Valorant

Mejor Equipo de eSports

Atlanta FaZe, Call of Duty

DWG KIA, League of Legends

Natus Vincere, CS:GO

Team Spirit, DOTA2

Sentinels, Valorant

Juego Más Esperado

Elden Ring

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

The Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Starfield