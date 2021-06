Otro de los exclusivos más exitosos de PlayStation 4 apunta a su lanzamiento en PC

Sony actualmente está en el punto de mira y eso nadie puede negarlo. Después de todo, son muchos los jugadores que están presentes en su comunidad de jugadores y quienes no solo quieren disfrutar de las aventuras presentes en la actual generación, sino también de lo que está por llegar a la nueva generación con PS5. A pesar de que, actualmente, hacerse con una de estas parece una misión imposible.

Sin embargo, los juegos de esta compañía no solo llaman la atención de los jugadores que poseen sus consolas, sino también de aquellos que disfrutan de sus partidas en PC. Por ello, poco a poco la compañía nos ha ido sorprendiendo con nuevas propuestas, incluyendo estrenos inesperados en PC. En su día esto pasaba con Death Stranding, Days Gone y Horizon Zero Dawn, y parece que ahora también podría suceder con Ghost of Tsushima.

Esta teoría entre los fans ha ganado fuerza debido a un cambio en la carátula del juego. Un sutil cambio que ha dejado atrás la presencia de “Solo en PlayStation”, etiquetada con la que la compañía indica que la obra únicamente se puede disfrutar en PlayStation 4 y, para algunos afortunados, en PS5. Por supuesto, esto no significa que vaya a lanzarse ya en PC, pero parece que podría ser una posibilidad más que interesante.

Muchos usuarios han encontrado las similitudes de esto con otros juegos. De hecho, afirman que es una tendencia cada vez más común para la compañía y que podría estar muy relacionado con la nueva tendencia de sus lanzamientos para PC. Sin embargo, tendremos que esperar a que llegue la confirmación oficial por parte de la compañía para ver si finalmente lo podremos sumar a nuestro catálogo de juegos para el ordenador o tendremos que esperar un poco más.