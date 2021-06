¿Podremos ver los exclusivos en PS5 en PC el mismo día de su lanzamiento? Sony responde

Poco a poco sabemos que los planes de Sony se vuelven mucho más ambiciosos, de hecho, que la compañía tiene grandes planes en lo que respecta a sus exclusivos. Y si bien por ahora hay muchas dudas en lo que respecta a lo que podremos llegar a disfrutar o ver, Sony deja claro que su intención es que todos los juegos que veamos exclusivos en PS4 y PS5 lleguen también a PC. Claro que, ¿cuándo podremos disfrutar de esto?

Con intención de aumentar el público que pueda acceder a estas sagas y disfrutar de sus historias, Sony quiere lanzar los juegos en PC. Pero eso sí, tiene claro que no tiene intención de que estos juegos lleguen a la par que los de PS5. El estreno en ordenador se produciría un poco más adelante, tal y como ha sucedido con Days Gone o Horizon: Zero Dawn.

Days Gone | Sony

De este modo, lo que nos aclara la compañía es que las consolas y sus jugadores serán los primeros en disfrutar de estas obras. A partir de ahí, los jugadores de consola tendrán que esperar un poco más para poder disfrutar de esta propuesta, aunque como bien nos ha demostrado el tiempo es que la calidad será sorprendente para todos los jugadores y, mejor aún, una propuesta que poder disfrutar de principio a fin.

Por supuesto, tendremos que seguir esperando para ver cómo avanza el nuevo camino que quiere marcar la compañía. Por el momento parece que las decisiones de la compañía son acertadas y muy bien aceptadas por los jugadores. Lo que está claro es que poco a poco iremos viendo la llegada de más exclusivos de la consola al ordenador, posiblemente cubriendo los espacios que dejó en el misterio la página de Steam de PlayStation.