Outriders retrasa su fecha de lanzamiento y confirma una demo para febrero

A lo largo de los últimos meses, hemos visto a todo tipo de compañías teniendo que cambiar sus planes de lanzamiento para ajustarse a la situación provocada por el coronavirus. El trabajo desde casa, el desarrollo viéndose interrumpido y todo tipo de situaciones necesarias han provocado retrasos en juegos muy esperados. Y, entre ellos, no se libra el sorprendente Outriders.

La obra de Square Enix y People Can Fly finalmente no verá la luz el 2 de febrero, sino que retrasa su lanzamiento hasta el 1 de abril. Un cambio que han notificado mediante un comunicado oficial y donde han tenido que indicar, con insistencia, que no se trata de una broma de “April Fools”. De hecho, se trata de un intento de invertir más tiempo para pulir un poco más el juego.

Por supuesto, esta no es la única noticia que tienen para los jugadores, sino que han añadido un poco más de información respecto a la obra. Y es que, con un retraso en su lanzamiento, el estudio ha confirmado que habrá una demo gratuita para los jugadores. Será el 25 de febrero cuando los jugadores podrán acceder sin necesidad de reservar la obra, aunque sí manteniendo el progreso que se realice para el juego final.

Outriders estará disponible a partir del 1 de abril en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Se trata de un completo shooter en el que los jugadores tendrán que aceptar un gran reto para enfrentarse a todo tipo de criaturas peligrosas tanto en solitario como con amigos. Por ello, se trata de una perfecta aventura para mostrar nuestra habilidad sin importar la situación.