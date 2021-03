Play at Home: PlayStation regalará 10 juegos y si los descargas serán tuyos para siempre

Con las nuevas medidas de contención contra el coronavirus implementadas, nos encontramos en una situación en la que permanecer en nuestro hogar sigue siendo una de las mejores opciones para evitar el avance de la pandemia y la propagación del virus. Por ello, algunas de las compañías de videojuegos más importantes de todo el mundo están trabajando codo con codo para dar a los jugadores las suficientes razones para quedarse en casa y disfrutar de esos momentos de la mejor manera posible.

De esta forma, Sony inauguró en abril del año pasado su iniciativa ‘Play at Home’, una campaña que se originó no sólo con el objetivo de motivar a los jugadores quedarse en casa, sino también tender su mano a los estudios independientes que se han visto afectados por la COVID-19. Con todo ello, la empresa nipona donó 10 millones de dólares: un pequeño empujón para que puedan adaptarse a esta nueva normalidad de teletrabajo y no desaparezcan.

Debido a la situación pandémica que azota al planeta, Sony anunció que volvería su iniciativa ‘Play at Home’ durante el mes de marzo con diferentes juegos para descargar de forma completamente gratuita. Con intención de hacer que los jugadores se queden en casa en uno de los momentos más difíciles provocados por el coronavirus, ahora conocemos el catálogo de títulos que se podrán conseguir a partir del próximo 25 de marzo hasta el 22 de abril.

Sony ha revelado un total de nueve juegos independientes y de realidad virtual, pero a todo ello hay que sumarle que PlayStation comenzó el mes de marzo regalando Ratchet and Clank para PlayStation 4. Por si esto fueran pocas buenas noticias, a partir del 19 de abril hasta el 14 de mayo quedará disponible la Complete Edition de Horizon Zero Down. Con todo ello, la compañía japonesa ofrece la posibilidad de descargar los videojuegos de forma gratuita y tenerlo en nuestra biblioteca para siempre.