PlayStation estaría preparado para mostrar sus novedades en febrero, según rumores

Tenemos claro que Sony tiene una gran variedad de anuncios bajo la manga, tal y como se lleva insinuando con todo tipo de rumores y con menciones de la propia compañía. De hecho, debemos tener en cuenta que hay grandes títulos que ya han confirmado su llegada para el mes de febrero, como es el caso de Horizon Forbidden West. Sin embargo, parece que esto daría paso a grandes novedades a la vista.

Si bien la compañía tiene una serie de juegos a los que poner fecha, como es el caso de God of War Ragnarok, las cosas no se acabarían ahí. El conocido insider Tom Henderson, quien ya ha acertado en ocasiones anteriores con sus filtraciones, ha indicado que Sony tendría un State of Play preparado para dar a conocer el calendario de lanzamientos de los próximos meses. Una serie de novedades con los que ir completando un poco más el catálogo de juegos.

Sin embargo, no solo ha querido hablar del evento en lo que respecta a fechas, sino a lanzamientos que se consideran importantes. Entre estas novedades que estarían a la vista, menciona que Hogwarts Legacy podría mostrar un vistazo en profundidad de sus novedades. No solo eso, sino que además también adelantarían novedades en lo que respecta al lanzamiento de PS VR2, hardware presentado recientemente.

Por supuesto, a falta de una confirmación oficial por parte de la compañía, tendremos que esperar un poco más para recibir los esperados anuncios. Mientras tanto, tenemos claro que PlayStation tiene mucho por ofrecer, no solo en lo que respecta a anuncios ya confirmados, sino a los títulos que ya están disponibles. Juegos como The Last of Us 2 o incluso Demons Souls Remake que no solo garantizan que sigamos sacando partido a PlayStation 4, sino también a las novedades de PlayStation 5.