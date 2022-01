PS Plus confirma los juegos gratuitos para febrero 2022

Ha llegado el momento más esperado del mes, ese último miércoles que nos deja con muy buen sabor de boca ya que nos confirma los juegos que podemos recibir totalmente gratis por ser miembros de PlayStation Plus. Si este mes pudimos llevarnos grandes éxitos como DiRT 5 o incluso Persona 5 Strikers, febrero parece que no quiere quedarse atrás ni por un instante.

Con intención de que más jugadores sigan disfrutando de todas las ventajas que esta propuesta garantiza, la compañía no duda a la hora de mostrarnos los títulos que protagonizarán este mes. Y ya sabemos que los juegos que protagonizan el mes de febrero traen consigo acción, deporte y gestión. Todo esto gracias a la llegada de EA UFC 4, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep y Planet Coaster.

Tina Chiquitina asalta la mazmorra del dragón | Gearbox

En UFC 4 los deportes son los grandes protagonistas de la acción. Una propuesta que garantiza que todos los jugadores disfruten de la máxima experiencia de la lucha UFC y que, por suerte, tendremos a nuestra disposición para PlayStation 4. Junto a este se presenta Tiny Tina’s, una propuesta donde las aventuras, la acción y las escenas alocadas con humor un poco oscuro serán la propuesta ideal para los jugadores.

Por último, todos aquellos que tengan una PlayStation 5 en casa o tengan planes para sumarla próximamente a su colección está la opción de sumar a su biblioteca Planet Coaster. Una propuesta ideal para aquellos que siempre hayan soñado con tener su propio parque de atracciones.

Por supuesto, recordamos que, por ahora, es posible descargar los juegos de PS Plus del mes de enero. Todo con propuestas donde la acción, el ritmo e incluso el trabajo en equipo forman gran parte de lo que los jugadores pueden llegar a conseguir. Y que, sin duda, todos aquellos que lo prueban no lo olvidan.