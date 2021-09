¿PS Plus por solo 1 euro al mes? Esta es la nueva oferta que ofrece PlayStation por tiempo limitado

Después de que PlayStation revelara los nuevos juegos gratis de PS Plus en el mes de septiembre, la compañía vuelve a sorprender a todos con una oferta a la que muchos no se podrán resistir. En esta ocasión no tiene que ver con los juegos que ofrece en su catálogo, sino con el precio de sus suscripciones que llega de forma limitada a un precio realmente reducido.

Si por lo normal los jugadores pagan 8,99 € al mes por la suscripción de PS Plus, en esta ocasión el precio se reduce a únicamente 1 € al mes. Esta oferta es la que aparece en la tienda oficial de PlayStation y llega de forma limitada ya que solamente está disponible hasta el viernes 10 de septiembre.

Playstation Plus | DefconPlay

A través de esta oferta, los jugadores que se suscriban a PS Plus podrán disfrutar el primer mes de servicio por tan solo 1 €. Esto le da derecho a descuentos en PlayStation Store y a obtener los títulos gratuitos, además de acceder al servicio multijugador online con miles de jugadores.

Cualquier jugador que vaya a comenzar a disfrutar de las ventajas de PS Plus a través de esta oferta, debe saber que tiene que tener algunos aspectos en cuenta. Como bien se explica en PlayStation Store, se necesita registrar algún medio de pago para poder pagar la suscripción, la cual se renovará automáticamente si no se cancela antes.