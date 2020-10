¿Podría Microsoft comprar al estudio creador de Destiny? Bungie responde de forma tajante

Bungie es uno de los estudios más golosos para que pasen a formar de empresas como Sony o Microsoft. Ésta última ha sido una de las que más ha estado en el punto de mira para adquirir nuevos estudios, más aún tras la compra de Bethesda. Desde hace unas semanas se ha rumoreado que los de Redmond podrían hacerse con los autores de Destiny, idea que ha destapado todo tipo de debates en redes sociales y foros.

A través del perfil de Twitter de GameRant, el medio exponía que ‘hay más signos que indicarían la adquisición por parte de Microsoft de Bungie, desarrolladores de Destiny’. El mensaje generó bastante repercusión en la red social. Tanto es así que llegó a oídas de nada más y nada menos que Pete Parsons, CEO del propio estudio.

La respuesta de Pete no se hizo esperar. Bastó un rotundo ‘no’ para dejar claro que Bungie no tiene intención de formar parte de Microsoft, o cualquier otra compañía, siguiendo así con la línea de desarrollo independiente que ya anunciaran tiempo atrás después de su separación con Actvision.

Destiny 2 continuará el lanzamiento de expansiones al menos hasta 2022. Este mismo año aterrizará Beyond Light, el siguiente contenido para el shooter. The Witch Queen hará lo propio en 2021 y Lightfall se hará esperar hasta 2022. Pero Destiny no será el único proyecto que tiene Bungie en mente. El estudio también trabaja en una nueva IP que, por ahora, aparece fijada para su estreno en 2025.