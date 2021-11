Pokémon GO anuncia su colaboración más inesperada: Ed Sheeran llega al juego con un halo de misterio

Pokémon GO se ha convertido en uno de los juegos para móviles más populares de los últimos años. Después de todo, no solo nos brinda la posibilidad de tener de cerca una nueva aventura de una de las licencias más queridas, sino que la experiencia ha sido completamente nueva e irrepetible. Por ello, no es de extrañar que importantes figuras de la música quieran participar, como es Ed Sheeran.

El cantante parece no querer limitar sus opciones a tener temazos en el top de canciones más escuchadas, sino que quiere unirse a Pokémon GO, el exitoso juego para móviles. Y si bien se ha confirmado su colaboración y presentación, lo curioso es saber que, por ahora, ni siquiera tenemos una pequeña idea de cómo será esta colaboración. Y es que, por el momento, no han querido compartir más detalles.

Ha sido el propio Sheeran el que ha compartido el anuncio en las redes, afirmando que estará presente aunque, por ahora, siquiera ha marcado una fecha oficial. Eso sí, se ha indicado que podría tratarse de una colaboración disponible a partir del 19 de noviembre, día del estreno de los remakes Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Aunque, por supuesto, tendremos que esperar un poco más para ello.

¿Podría tratarse de una línea de ropa? ¿Algún complemento para los personajes? ¿Una nueva melodía para el juego? Por el momento tendremos que esperar un poco más para saber todos los detalles. Lo que tenemos claro es que, por ahora, los jugadores de Pokémon GO tendrán que mantenerse atentos a las grandes sorpresas que están por llegar a la obra de móviles.