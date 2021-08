Pokémon NO Day: Los jugadores de Pokémon GO organizan una campaña en protesta de los cambios en el juego

Para los jugadores de Pokémon GO la pandemia parecía el comienzo del fin. Después de todo, no se podía salir a la calle con intención de jugar o superar algunas de las incursiones, dejando así de lado misiones y opciones para atrapar a los Pokémon. Sin embargo, la compañía lo tenía todo bajo control con la implementación de ciertos cambios que facilitaban a los jugadores el poder seguir disfrutando de la obra.

A lo largo de estos meses, estos cambios implementados en 2020 trajeron muchas cosas buenas. Sin embargo, ante una vuelva a la normalidad escalonada, la compañía ha tomado la decisión de revertir estos cambios. Un anuncio que no ha gustado en absoluto a los jugadores quienes, dispuestos a mostrar su descontento, han optado por organizar el “Pokémon NO Day”, protesta que se llevará a cabo hoy mismo, 5 de agosto.

Se trata de una especie de boicot hacia la desarrolladora que organizan los propios jugadores. ¿Qué harán exactamente? Simplemente buscan que no se interactúe con el juego. Es decir, que ningún jugador abra el juego, que nadie interactúe con las incursiones, que no se realicen compras… Es decir, que no se realice ningún tipo de interacción con la propuesta para mostrar el descontento de los fans.

Si bien se desconoce hasta qué punto los jugadores participarán en el evento, se trata de una campaña con la que buscan el apoyo de la comunidad y demostrar a Niantic que quieren regresar a lo que, hasta ahora, estaba funcionando. Por ahora, lo que sí tenemos claro, es que Pokémon Go sigue siendo uno de los títulos para móviles con más éxito, donde los jugadores de iOS y Android ponen a prueba su habilidad de todas las formas posibles para, simplemente, lucirse y mostrar que tienen el mejor equipo posible.