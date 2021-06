Pokémon, esclavitud y disparos: ElXokas reacciona al juego más viral del año

Palworld se ha convertido en el juego más viral del año, al menos por ahora. Presentado el pasado fin de semana, el juego mezcla conceptos vistos en la saga Pokémon pero también en otros títulos como The Legend of Zelda Breath of the Wild e incluso Animal Crossing. Revolucionando las redes sociales, ElXokas no dejó pasar la oportunidad de reaccionar al tráiler, quedándose boquiabierto ante la propuesta de este título que llegará a PC en 2022.

A priori la idea es sencilla, pero también esconde mucho más. ElXokas definió Palworld como un videojuego en el que tienen cabida sagas como Pokémon, pero también elementos de esclavitud y disparos. Salta a la vista que lejos de utilizar las criaturas (Pal) para desplazarnos, también podremos utilizarlas para trabajar a destajo en fábricas en las construir armas o adecentar nuestra granja.

A todo ello, además, hay que sumar la presencia de armas de fuego, un concepto cuanto menos peculiar que ha logrado llamar la atención de miles de usuarios. "Los Pals son esclavos, sólo se utilizan para farmear y trabajar. Supongo que es un concepto que está bien, lo de tener un compañero que te ayuda en tu viaje, lo que pasa es que parece que lo hagan todo ellos. El juego puede estar chulo. Si el juego sigue desarrollándose y está guay yo lo jugaré"; comentaba el streamer gallego durante su reacción.

Los desarrolladores, Pocketpair, definen Palworld como 'un nuevo juego multijugador de mundo abierto con conceptos de supervivencia y crafting en el que podremos coleccionar misteriosas criaturas llamadas Pal, ambientado en un vasto mundo. Haz que tus Pal lucen, construyan, farmeen y trabajen en las fábricas'. El título por ahora ha fijado PC como única plataforma de lanzamiento, aunque no se descarta que debido a su éxito también llegue a otras máquinas como PlayStation o Nintendo Switch.