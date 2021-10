Pokémon Unite arrasa en móviles: el MOBA de Pokémon triunfa tras una semana en IOS y Android

Algunos de los juegos más populares hoy en día, ya sea en móviles o en otras plataformas, son MOBAs que además tienen un componente competitivo que los hacen perfectos para los eSports. Hasta el momento Pokémon nunca había entrado en este género pero, ahora, Pokémon Unite ha venido para llenar dicho vacío. Lanzado primero en Nintendo Switch, ahora el juego lleva una semana disponible para descargar en dispositivos móviles y, como no podría ser de otra manera, ha sido un éxito brutal.

Si juntamos el género MOBA, con la licencia del entretenimiento más exitosa, y una plataforma de dispositivos amplia y masiva, el resultado son millones de descargas en pocos días. Pokémon Unite ha sido descargado más de 30 millones de veces en sus primeros 7 días, cifras increíbles teniendo en cuenta que venía de alcanzar 9 millones de descargas en Switch. Por tanto, el alcance ha sido muy superior esta vez.

De estos 30 millones, 15 millones fueron registradas en los primeros 2 días. Para hacernos una idea del éxito de las cifras, Brawl Stars logró alcanzar los 30 millones en el doble de tiempo. League of Legends: Wild Rift no llegó siquiera a los 10 millones en los primeros 15 días… Pokémon Unite va directo a romper algunos récords y no sería de extrañar que en algunos meses pudiera ser tan importante en el sector como Arena of Valor.