Probar Far Cry 5 totalmente gratis es posible: Así puedes disfrutar de la prueba gratuita

Si recientemente Ubisoft nos decía que nos iba a sorprender, no mentía en absoluto. Por una parte nos encontramos con que hay varios juegos en camino. Pero esto no es lo único, sino que están preparados para darnos oportunidades de probar totalmente gratis algunos de los juegos. En este caso, con una propuesta que probará nuestra habilidad de forma completamente única.

Far Cry 5 se ha convertido en uno de los juegos más destacados de los últimos años. Y no es de extrañar puesto que tanto su malo como la jugabilidad en sí ha demostrado ser espectacular. Sin embargo, si todavía no has probado la propuesta, debes saber que esta es tu gran oportunidad puesto que todos los jugadores podrán probar la obra de Ubisoft completamente gratis.

Si bien la promoción en un principio había sido confirmada únicamente para PlayStation, poco a poco se ha ido avanzando y ha sido la propia compañía la que ha confirmado que el juego se podrá probar completamente gratis en todas las plataformas. De este modo, jugadores de PC, Xbox o PlayStation podrán disfrutar de la propuesta. Eso sí, por tiempo limitado puesto que el día 9 de agosto dejará de estar disponible.

En caso de que la propuesta te guste mucho, estás de enhorabuena puesto que la compañía ha confirmado interesantes descuentos. Por ello, no pierdas la oportunidad de dejarte llevar por una aventura cargada de misterio, acción y todo tipo de peligros. Todo esto mientras te encuentra en el condado de Hope, lugar ficticio que, sin duda, se ha convertido en un auténtico reto para muchos jugadores.