Project L: nuevo gameplay del juego de lucha basado en League of Legends

La desarrolladora y editora de videojuegos Riot Games ha publicado durante las últimas horas un nuevo vídeo Gameplay de uno de sus próximos juegos, Project L. Cómo ya sabréis, se trata de un título de lucha ambientado en el universo de League of Legends, y con la estética de Arcane, la serie de animación que está triunfando actualmente.

En un nuevo artículo en el blog oficial de la compañia, Tom Cannon (director sénior y productor ejecutivo de Project L) señala que hace 2 años, cuando se presentó el juego, se encontraba aún en fase de investigación, pero que ahora han llegado a un punto en el que están entusiasmados con su juego: "En nuestro anuncio inicial de 2019, os mostramos un posible enfoque que podríamos adoptar para el juego. Sin embargo, Project L todavía se encuentra en fase de desarrollo, es decir, en la fase en la que estudiamos diferentes opciones y descubrimos qué resulta más divertido".

Tom Cannon señala que el vídeo gameplay no es el juego final, sino una prueba que las compañías suelen realizar antes de entrar en materia. Es decir, aún no se ha desarrollado el juego, por lo que no lo veremos próximamente: "el vídeo de la experiencia de juego que mostramos en Noches de la ciudad subterránea es lo que llamamos "vertical slice" en la industria de los videojuegos. Lo hemos creado para decidir el aspecto definitivo del juego, antes de crear todo el contenido, como personajes y escenarios. Aunque hemos avanzado mucho, no lanzaremos el juego en 2021 ni en 2022".