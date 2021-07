¿Por qué la next-gen de FIFA 22 no llega a PC? EA justifica sus razones

Desde su anuncio, FIFA 22 ha estado recibiendo el apoyo y las críticas de la comunidad. Por una parte nos presenta interesantes opciones como el hecho de que el modo Carrera nos permitirá crear nuestro propio equipo y llevarlo a lo más alto. Sin embargo, también nos ha sorprendido con medidas inesperadas, como el hecho de que la versión de la próxima generación será únicamente exclusiva de PlayStation 5 y Xbox Series X.

Esto se comprendería a la hora de pensar en que la actual generación no puede soportar los gráficos de nueva generación. Sin embargo, ha sorprendido a la comunidad de jugadores de PC, quienes también se quedan sin acceso a la importante mejora gráfica del nuevo motor. Esto no solo ha sido criticado, sino que ha provocado que EA finalmente tenga que explicar su posición.

FIFA 22 | EA Sports

Desde PC Gamer, portal especializado en videojuegos para PC, no perdieron la oportunidad de preguntar directamente a la compañía sus razones. ¿El motivo? Según indican desde Electronic Arts es debido a que no quieren dividir a la comunidad. Esto se debe a que las nuevas funcionalidades elevarían los requisitos mínimos y recomendados, provocando que muchos jugadores no puedan acceder a la obra o se vean obligados a mejorar su PC para jugar.

De este modo indican que la única razón por la que los jugadores de PC no tendrán acceso a esta versión mejorada es tan simple como el hecho de que no quieren obligar a los jugadores a tener que mejorar su PC para poder disfrutar de las nuevas funcionalidades. Por lo que, en resumidas cuentas, parece que no habrá opción de momento para que los jugadores puedan acceder a esta.