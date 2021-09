¿Por qué Rubius no sube vídeos a YouTube? El streamer se sincera en directo

Algunas de las caras más conocidas de YouTube hace unos años están dando el salto definitivo a la plataforma reina en la actualidad: Twitch. El streaming se ha convertido en el referente para caras tan conocidas como Auronplay, TheGrefg y ahora más recientemente Rubius.

En un reciente directo, el youtuber con más de 30 millones de seguidores en la plataforma de Google, ha explicado el motivo por el que sus vídeos para YouTube no sólo han escaseado, sino que también no han tenido la edición de antaño. Un tema de conversación que recientemente tocó también Auronplay, explicando sin tapujos por qué dejaba YouTube.

Rubius asegura que prefiere Twitch sobre YouTube debido a la presión que supone no estar a la altura de sus vídeos más trabajados de la plataforma

"Yo también me he cansado de un montón de youtubers que veía hace 6 o 7 años, ya no veo su contenido. Es totalmente normal"; reflexionaba Rubius junto a sus compañeros y amigos sobre el cariño que reciben a diario con sus fans. "Cuando la gente me pregunta sobre por qué no subo vídeos al canal principal es por miedo", confesaba.

Rubius, Grefg, WillyRex | neox

"Es miedo por no estar a la altura de mis vídeos antiguos, de rayarme demasiado y ser demasiado perfeccionista", añadía. Maximus, uno de los amigos presentes en la charla, comentaba que muchas veces esa presión viene por los propios seguidores: "Tu mismo lo haces ver. Si no te rayaras no pasaría nada, la gente ni lo diría, pero como lo dices y lo piensas...".

Por último, Rubius añadía que 'hay demasiado postureo. me da pena. Yo estoy agustísimo, no me puedo quejar de nada con mi vida. Yo antes estaba jodidísimo con el tema de la ansiedad cuando intentaba mantenerme con el nivel de los vídeos de YouTube, por eso me vino tan bien Twitch', destacaba.