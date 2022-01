¿Quién es la novia de Ibai Llanos? Todo lo que se sabe sobre KOI Jefa

"Quiero dedicar el premio también a KOI Jefa que es la persona que me aguanta. Me levanto todos los días con alguna idea, me mandará a tomar por culo dentro de poco". Con estas palabras Ibai Llanos dedicaba su premio a Mejor Streamer del Año en los Premios ESLAND para una de las personas más importantes en su vida, su pareja, pero también una de las que menos se conoce.

Y es que los datos o detalles sobre KOI Jefa, como cariñosamente la llama Ibai, son muy escuetos. Sabemos que la persona que se esconde tras este 'sobrenombre' es Carmen, conocida en Twitter como @justeffe. Ella misma fue quien reaccionó a las palabras de Ibai en los premios ESLAND a través de su cuenta de la red social: "Yo ya he ganado", mencionaba en un tweet.

Para conocer la confirmación de la relación tenemos que remontarnos hasta 2018, año en el que Ibai Llanos asegura a través de Twitter que tiene pareja desde hace 3 años. Aunque ya hizo pública su relación con KOI Jefa, en una entrevista con Siro López el streamer ofreció algunos detalles más sobre cómo se conocieron.

Tal y como explicó Ibai al periodista, ambos se conocieron en un evento en Madrid. Después de estudiar marketing, periodismo y publicidad, Carmen comenzó a trabajar en una empresa de Jorge Lorenzo como jefa de marketing. Precisamente esta función es la que cumple alrededor de Ibai y sus compañeros, así como el equipo de eSports, KOI.

"G3 Jefa es una persona que me ayuda a mi personalmente a hacer cosas y que ayuda al resto de chicos de la casa a hacer cosas"; citaba Ibai en un directo del año pasado. "Es el enlace entre la casa y muchas marcas publicitarias. Se encarga de gestionar muchas de las cosas de la casa que son aproximadamente 500. Lee nuestros mails, nos ayuda en cosas incluso de creatividades. Es multiusos. Es una persona tremenda. Vale para todo"; destacaba Ibai sobre la función de Carmen.

En lo que a su vida personal respecta, KOI Jefa no ha dado o compartido detalles a través de las redes sociales. Muchos han querido poner cara a Carmen, aspecto en el que la propia KOI Jefa se cuida de no mostrar. En lo que a gustos personales respecta, tal y como mostró Ibai en el tour por su casa donde enseñó el área perteneciente a Carmen, ésta se confiesa una gran fan del mundo del cómic.