Recopilan 7 años de la historia de PS4 en un emotivo vídeo

Falta menos de un mes para el lanzamiento de PlayStation 5. Como cada lanzamiento referente a una plataforma de Sony, ésta se convertirá en un acontecimiento de carácter mundial. El próximo 19 de noviembre los usuarios europeos podremos disfrutar de PS5, varios títulos como Spider-Man Miles Morales o Demon’s Souls Remake, entre otros.

A PlayStation 4 todavía le queda una larga vida por delante, recibiendo muchos juegos de carácter exclusivo. Desde el portal PlayStation Access han querido rendir tributo a la actual plataforma de la compañía nipona y que en breve cumplirá la friolera de 7 años. Para celebrarlo han reunido en algo más de 3 minutos la hasta 200 juegos, todos ellos por supuesto lanzados en PS4.

Un emotivo vídeo en el que no faltan los juegos exclusivos como Bloodborne, Uncharted 4, The Last of Us: Parte 2, God of War o The Last Guardian entre otros. Por supuesto los títulos de índole third-party del estilo Destiny, FIFA, Batman: Arktham, Outlast o The Division no han querido perderse la ocasión de aparecer. A todos ellos se suma también una buena tanda de videojuegos independientes, un mercado cada vez más en alza gracias a obras como Stardew Valley, Cuphead y un largo etcétera que demuestran su calidad.

PlayStation 4 se estrenó en 2013 con un catálogo más que interesante que año tras año ha ido creciendo en cantidad y calidad, dejándonos también una más que interesante propuesta dentro del campo de la realidad virtual gracias a PlayStation VR. PlayStation 5 tomará el relevo a partir del próximo mes. Lo hará en dos versiones: PlayStation 5 Standard Edition al precio de 499 euros y PlayStation 5 Digital Edition (sin lector Blu-Ray) por 399 euros.