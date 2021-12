¿Recuerdas el local de recreativos de The Last of Us 2? La sala real cierra sus puertas

Muchos jugadores han tenido la oportunidad de disfrutar de The Last of Us Parte 2, la secuela de la licencia oficial de Naughty Dog que nos presentaba una historia completamente única y fascinante entre todos los detalles desarrollados por la compañía con total cariño. En esta propuesta, entre muchas localizaciones, vivíamos una gran batalla en un salón arcade.

Este lugar ha supuesto, para muchos, algo único. Y debes saber que este local no estaba inventado por completo, sino que Naughty Dog se inspiró en un local de Seattle para darle vida a este salón. Sin embargo, la compañía a la que pertenecía el local ha dado una muy mala noticia y es que, a pesar de que luchó todo lo posible contra la crisis provocada por el COVID, finalmente se ha visto obligada a cerrar sus puertas.

Tal y como explican desde Kotaku, este problema no se centra únicamente en el local presente en Seattle, sino que es un problema que afecta a los salones repartidos en las distintas ciudades. Todo esto mientras se señala a acusaciones anteriores en las que se mencionaba una mala gestión desde hace años, la cual, como bien se ha podido comprobar, empeoraría con la crisis provocada por la pandemia.

Sin embargo, para muchos es una triste noticia que estas salas recreativas cierren sus puertas. Sobre todo si tenemos en cuenta que esta compañía se fundó en el año 1996 contando con el apoyo de varias compañías muy conocidas, entre ellas DreamWorks, SEGA e incluso Universal Studios. Estas salas fueron testigos de competiciones eSports, de partidas para muchos jugadores y, por supuesto, quedará grabada en la memoria de muchos con su presencia en The Last of Us 2.