Resident Evil Village presenta a sus terroríficos villanos en un tráiler al puro estilo de los teleñecos

Ha llegado el esperado día por los fans de Resident Evil. Finalmente es posible disfrutar de la gran acción de Resident Evil Village en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5 y Google Stadia. La obra nos promete grandes dosis de acción, terror y, por supuesto, villanos que no podremos olvidar jamás. Pero si todavía no tienes todos los datos sobre el juego, estás de enhorabuena.

Capcom quiere que estemos preparados para este lanzamiento. Para ello, ha presentado un nuevo tráiler que, sin duda, se diferencia con bastante claridad del resto. Y es que, en esta ocasión, no se limita a presentar a los jugadores con la forma presente en el juego, sino que han optado por mostrar a estos en una versión más tierna. Una que nos recuerda muy bien a los teleñecos.

Tal y como puedes ver en el vídeo, en este se nos muestra a Lady Dimitrescu, Madre Miranda, Heisenberg, Moreau y Beneviento. Jefes a los que tendremos que enfrentarnos en nuestra andanza por el mundo de Village. Agregando un poco de color y humor, se nos muestran a estos personajes. Y si bien el contenido es un poco difícil de entender, a no ser que se tenga conocimiento de japonés, sirve para hacerse una pequeña idea de lo que está por llegar.

Por supuesto, este es un buen momento para recordar que Resident Evil 8 Village ya está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5 y Stadia. Toda una gran aventura en la que los jugadores no solo tienen una gran dosis de terror que superar, sino un gran misterio que resolver y que amenaza a nuestro personaje desde el primer momento.