¿Se te queda pequeña Nintendo Switch? Esta es la versión que estabas buscando

Una de las grandes ventajas de Nintendo Switch con respecto a otras consolas es la posibilidad de jugar de forma híbrida, es decir; tanto en el formato sobremesa, pero también hacerlo de manera portátil. Precisamente esta última opción puede que desemboque en que la pantalla de la consola se quede corta para juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Super Mario Odyssey.

Michael Pick ha tenido la ‘gran’ idea, nunca mejor dicho, de aumentar el tamaño de la consola de forma desproporcionada. No precisamente conectando Nintendo Switch a una TV de decenas de pulgadas, sino de crear su propia consola en formato portátil, aunque eso sí, con algunas que otras pegas que dificultan el concepto de portabilidad.

Con sólo ver la miniatura del vídeo podemos hacernos una idea de las dimensiones de la consola, y casi incluso de su peso. Con unas dimensiones que van de los 76cm de alto y los 177cm de ancho, esta versión de Nintendo Switch alcanza la friolera de 30kg de peso, ahí es nada.

Algunas de las mejoras que cuenta con respecto a su versión original son la pantalla 4K, permitiendo así que podamos disfrutar mejor de los videojuegos de Nintendo. En el vídeo, Pick explica paso por paso el proceso de construcción, el cual no tiene desperdicio. ¿Lo mejor de todo? Esta adaptación de Nintendo Switch es perfectamente funcional, aunque por supuesto utilizarla en modo portátil y por ende los sticks y botones es algo que dudamos mucho que pueda realizar una única persona.

Lejos de disfrutar de la consola en casa, Pick quiso donar este gigantesco modelo de Nintendo Switch al St. Jude Children’s Research Hospital, un centro de investigación y tratamiento pediátrico de niños con enfermedades como leucemia y otros tipos de cáncer. Sin duda se les hará mucho más llevadero el proceso gracias al proyecto personal de Pick.